Быстрее, выше, сильнее: в РФ сделают свою "Википедию"

Российский аналог "Википедии" будет называться общенациональным интерактивным энциклопедическим порталом
Об этом сообщает российское РБК.
Отмечается, что в начале октября научное издательство "Большая российская энциклопедия" объявило конкурс на предоставление услуг по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020-2022 годы для общенационального интерактивного энциклопедического портала.
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В 2016 году директор Российской национальной библиотеки заявлял, что на базе Большая Российская Энциклопедия будет создан портал, станет отечественным "конкурентом" "Википедии". В концепции платформы указано, что она, якобы, призвана защитить современное знание от "размывания", а пользователей Сети - от недостоверной информации.
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