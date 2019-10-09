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среда, 09 октября 2019 14:57

Быстрее, выше, сильнее: в РФ сделают свою "Википедию"

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Быстрее, выше, сильнее: в РФ сделают свою &quot;Википедию&quot;
Большая российская энциклопедия состоит из 35 нумерованных томов и тома "Россия", и содержит более 80 тысяч статей. Фото: из открытых источников

Российский аналог "Википедии" будет называться общенациональным интерактивным энциклопедическим порталом

Об этом сообщает российское РБК.

Отмечается, что в начале октября научное издательство "Большая российская энциклопедия" объявило конкурс на предоставление услуг по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020-2022 годы для общенационального интерактивного энциклопедического портала.

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В 2016 году директор Российской национальной библиотеки заявлял, что на базе Большая Российская Энциклопедия будет создан портал, станет отечественным "конкурентом" "Википедии". В концепции платформы указано, что она, якобы, призвана защитить современное знание от "размывания", а пользователей Сети - от недостоверной информации.

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по сибирской тайге, где на камеру увлекался природой и собирал грибы. Его сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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