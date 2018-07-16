Бурное празднование победы сборной Франции привело к смертям и столкновениям с полицией

На улицах массово крушили авто и били витрины местных магазинов.

В Париже торжества по случаю победы сборной Франции на Чемпионате мира по футболу закончились массовыми беспорядками. Погибли два человека. На улицах массово крушили авто и били витрины местных магазинов.

Эпицентром беспорядков стали Елисейские поля, пишет BF.

Группа молодых людей в масках забросала ракетами и петардами витрины близлежащих магазинов. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Это не успокоило агрессивных молодчиков. Правоохранители несколько раз вынуждены были прибегать к силовому прекращению беспорядков.

Беспорядки всколыхнули не только улицах Парижа, но и Лиона.

В Лионе в беспорядках приняли участие около 20 тыс. человек.

В городе Сан-Фели местный житель на автомобиле так восторженно отреагировал на победу сборной, не заметил двух припаркованных автомобилей. Водитель врезался в них, а затем протаранил дерево. В результате аварии мужчина погиб.

В городе Аннеси один из футбольных фанатов погиб после того, как прыгнул в канал и сломал шею.

Une trentaine de jeunes ont cassé et pillé dimanche soir le Drugstore Publicis des Champs-Elysées, à Paris , où des centaines de milliers de personnes fêtent la victoire française à la Coupe du monde #AFP pic.twitter.com/J4cTs95BnW & mdash; Agence France-Presse (@afpfr) 15 июля 2018 г.

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