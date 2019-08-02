Будут работать в изоляции: Макрон анонсировал встречу с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон примет российского лидера Владимира Путина в своей летней резиденции 19 августа. Фото - KP.UA

Президент Франции Эммануэль Макрон примет лидера РФ Владимира Путина в своей летней резиденции на берегу Средиземного моря - в средневековой крепости Брегансон.

Встреча состоится 19 августа, за 4 дня до саммита "большой семерки". За время президентства Макрона это уже третий визит Путина во Францию, сообщает "Сегодня".

Несколько месяцев назад Париж проголосовал за возвращение российской делегации в ПАСЕ. После этого Макрон неоднократно говорил о необходимости "реанимации" Нормандского формата переговоров по Донбассу. И, по словам экспертов, это станет едва ли не главной темой его переговоров с Путиным в форте Брегансон.

Как заявил сам Эммануэль Макрона, для встречи с Владимиром Путиным форт был выбран потому, что позволяет "работать в изоляции и принимать иностранных лидеров, что я осуществлю с Владимиром Путиным через несколько недель".

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Из клуба "большой восьмерки" Россию исключили в 2014 году после аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе. Однако, факт встречи Макрона и Путина за пару дней до саммита G7 говорит о том, что негласно в этом клубе Россия присутствует.

"Это часть абсолютно сознательной стратегии, и подобные попытки французы делают уже давно. Что изменилось? Изменился политический контекст в Украине и, можно сказать, что для Франции открылось" окно "возможностей. И сейчас эти процессы интенсифицировались", - говорит эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Надежда Коваль.

Еще до инаугурации Владимира Зеленского Париж взял на себя инициативу по "реанимации" Нормандского формата. В середине июля на совместной пресс-конференции с Зеленским после их переговоров в Елисейском дворце, Макрон заявил, что Франция готова провести встречу в Нормандские формате на уровне лидеров, когда для этого наступит подходящий момент. То есть, когда стороны выйдут на определенные договоренности, которые должны наработать их внешнеполитические советники.

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По мнению экспертов, международные партнеры Украины, в частности Германия и Франция - участники Нормандского формата, воспринимают смену власти в Украине, как возможность, наконец, сдвинуть переговоры по мирному урегулированию на Донбассе с мертвой точки. Ведь последний раз лидеры Нормандской четверки встречались 3 года назад в Берлине, и с тех пор прогресса не намечалось. "Реанимировать" Нормандский формат удалось буквально месяц назад: в Париже впервые после долгой паузы встретились внешнеполитические советники 4-х стран.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмануэль Макрон уже обсуждали по телефону решение конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата". Разговор состоялся по инициативе французской стороны.