"Буду президентом справедливости" - в Молдове прошла инаугурация Майи Санду

24 декабря прошла инаугурация Майи Санду. Фото: Reuters

24 декабря в Молдове прошла церемония инаугурации новоизбранной президентки Майи Санду.

Об этом сообщило издание NewsMaker.

Событие прошло во Дворце Республики в Кишиневе с учетом карантинных норм. Все работники государственной охраны были в масках. Стулья поставили на расстоянии 1,5 м. друг от друга.

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"Люди больше не могут ждать и хотят перемен. Политика не может быть защитой для олигархов. Буду президентом справедливости", - подчеркнула Санду.

Президентка обратилась к народу на 4 языках - русском, украинском, гагаузском и болгарском.

На выборах за Санду проголосовало %57,72 жителей страны.

Парламент Молдовы принял закон о функционировании языков на территории республики, признает русский язык как язык межнационального общения.