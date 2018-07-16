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понедельник, 16 июля 2018 16:25

"Будто супруги разводятся" - эксперт пояснила язык тела Путина и Трампа

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&quot;Будто супруги разводятся&quot; - эксперт пояснила язык тела Путина и Трампа
Наиболее четко отношение президентов друг к другу заметно на черно-белом фото, считает Guardian

Британская эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала о значении поз и жестов главы Белого дома Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина. Оба вели себя будто боксеры перед поединком, говорит.

"Если саммит Трампа и Терезы Мэй (премьер Британии. - Gazeta.ua) был прохладным, то встреча с Путиным погребена под толстым слоем вечной мерзлоты", - рассказала Джеймс Express.co.uk.

"Оба мужчины вели себя, как альфа-самцы. Будто боксеры перед встречей на ринге, когда они выставляют грудь вперед. Во время рукопожатия губы Трампа были крепко сжаты, а взгляд был мрачным. Они больше напоминали супружескую пару, которая подает на развод.

Путин напоминал сфинкса. Почти не поддерживал зрительный контакт. Он сохранял невозмутимое лицо, даже когда Трамп приветствовал его с завершением Кубка мира", - описывает поведение президентов эксперт.

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"Трамп сидел в своей привычной позе - раскинул ноги, руки опустил в позиции "шпиль, направленный вниз". Таким образом выдавал свое доминирующее положение "мачо". Но на этот раз он постукивал кончиками пальцев, что выдавало нетерпение.

Путин выбрал более элегантную сильную позу. Сидел вертикально, держа одну руку на быльце кресла. Но когда Трамп говорил, другая рука сжимала нижнюю часть быльца, будто он чувствовал раздражение и собирался идти", - описывает Джеймс.

Президента США Дональда Трампа поймали за подмигиванием российскому президенту Владимиру Путину в начале их двустороннего саммита. Во время их совместной пресс-конференции он повернулся к Путину и подмигнул ему.

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