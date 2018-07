Трампа поймали на подмигивании Путину

Президента США Дональда Трампа поймали на подмигивании российскому президенту Владимиру Путину в начале их двустороннего саммита.

Трамп сказал, что планирует обсудить с Путиным торговлю, военные вопросы, ракеты и Китай. Он не упомянул о вмешательстве России в выборы в США, в конфликт в Украине, Сирии, взаимоотношениях с НАТО или отравления в Солсбери, пишет Guardian. Во время их совместной пресс-конференции он повернулся к Путину и подмигнул ему.

"Очень неуклюжий язык тела. Но Дональд Трамп все же подмигнул Владимиру Путину", - написал в Twitter корреспондент Sky News Марк Стоун.

Very awkward body language... but @realDonaldTrump did offer Vladimir Putin a wink. @SkyNews 😉 pic.twitter.com/mQur4dzReI