Трампа поймали на подмигивании Путину

Карикатура высмеивает благодарность Трампа за победу на президентских выборах 2016-го. Фото: Facebook

Президента США Дональда Трампа поймали на подмигивании российскому президенту Владимиру Путину в начале их двустороннего саммита.

Трамп сказал, что планирует обсудить с Путиным торговлю, военные вопросы, ракеты и Китай. Он не упомянул о вмешательстве России в выборы в США, в конфликт в Украине, Сирии, взаимоотношениях с НАТО или отравления в Солсбери, пишет Guardian. Во время их совместной пресс-конференции он повернулся к Путину и подмигнул ему.

"Очень неуклюжий язык тела. Но Дональд Трамп все же подмигнул Владимиру Путину", - написал в Twitter корреспондент Sky News Марк Стоун.

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"Достопочтенный президент, я очень рад встретиться с вами здесь в Финляндии. Мы постоянно общаемся по телефону с прошлого раза. Очевидно, настала пора делового разговора, потому что в мире так много происходит, о чем нам нужно говорить", - передает слова Путина CNN.

Сейчас происходит встреча между Путиным и Трампомс глазу на глаз. Паралельно ведут переговоры председатель Госдепа Майк Помпео и МИД России Сергей Лавров. Саммит стартовал почти на час позже - сначала опоздал самолет Путина, а затем - кортеж Трампа.