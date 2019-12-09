Будто остановилось время: что сейчас происходит в непризнанной Абхазии

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Появилось видео из непризнанной Абхазии, которое демонстрирует, к чему приводит дружба с Россией.

"А это Абхазия. Здесь интеграция с Россией уже полностью завершена", - прокомментировал свое видео блогер под ником Vіtаuskаs на своей странице в Twitter.

На кадрах можно увидеть пустую территорию без людей, мост в ужасном состоянии, заброшенные дома, где все разрушено. Ощущение, будто там остановилось время.

А это Абхазия. Здесь интеграция с Россией уже полностью завершена pic.twitter.com/7J5uphOpHQ — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 8, 2019

Пользователи также напомнили о дружбе с Россией.

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Абхазию признали российской территорией Россия и ее страны-партнеры (Венесуэла, Науру, Южная Осетия, Никарагуа, Народная Корейская Республика и ПМР). Но многие государства считают Абхазию частью Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей - практически Приднестровья. Он очень хотел, чтобы конфликт на Донбассе был замороженным и чтобы там было Приднестровья или Абхазии. Он не может сказать и гарантировать на 100 процентов, что этого не произойдет.