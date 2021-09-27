"Будет нервный период": кто заменит Меркель, и что это значит для Украины

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. До 20-го по счету Бундестага попадают семь партий. Разделят 735 мест. Для большинства коалиции потребуется собрать 368 мандатов. Левоцентристская "Социал-демократическая" партия получила 25,7% голосов и 206 мест в парламенте. Правоцентристский блок "Христианско-демократического" и "Христианско-социального союзов" занял второе место с самым низким за послевоенную историю результатом в 24,15% и получил 196 мандатов. Партия "Зеленых" имеет 14,8% и 118 кресел. "Свободная демократическая партия" 11,5% и 92 мандата. Крайняя правая "Альтернатива для Германии" 10,3% и 83 мандата. Крайняя левая "Левые" 4,9% и 39 мандатов. Одно место в "Союза избирателей Южного Шлезвига", представляющий датское меньшинство.

Автор: Reuters Рейхстаг - здание, где заседает немецкий парламент Бундестаг

До формирования новой коалиции ФРГ будет руководить канцлер Ангела Меркель, которая у власти последние 16 лет. После прошедших выборов 2017 года коалицию формировали пять месяцев.

Кто станет канцлером

Германию возглавит лидер СДП Олаф Шольц или лидер ХДС/ХСС Армин Лашет, соратник Меркель. Это зависит от того, под чьим лидерством удастся сформировать коалицию - "социал-демократов" или "христианских демократов".

Олаф Шольц, 63 года, вырос в Гамбурге. Изучал право. Профессиональный юрист по трудовому праву, партнер в юридической фирме Zimmermann, Scholz und Partner в Гамбурге. В 2007-2009 годах - министр труда и социальных вопросов в первом правительстве Меркель, а с 2011-го по 2018-й - мэр Гамбурга. С марта 2018 - вице-канцлер и министр финансов Германии. Выступал против отмены санкций против России и за достройку "Северного потока-2".

Автор: Reuters Лидер «социал-демократов» Олаф Шольц - один из двух основных кандидатов на пост канцлера

Армин Лашет, 60 лет, вырос в Аахене. Изучал право в университетах Бонна и Мюнхена, работал журналистом. В 18 лет присоединился к ХДС. Депутат Бундестага в 1994-1998 годах, Европарламента в 1999-2005 годах. 16 января этого года возглавил ХДС после Меркель. Когда Россия оккупировала Крым, назвал критику главы Кремля "антипутинским популизмом". Также заявил, что, даже если "политика России в отношении Крыма явно противоречит международному праву, следует ставить себя на место собеседника, чтобы понять его мотивы". Призвал отказаться от "демонизации России", сомневался в версии британских спецслужб об отравлении Скрипалей российскими шпионами и выступал против прекращения строительства "Северного потока-2". Был частым гостем российско-германского форума "Петербургский диалог", является противником антироссийских санкций.

Автор: Reuters Лидер ХДС / ХСС и соратник Меркель Армин Лашет - один из основных кандидатов на пост канцлера

"Светофор", "Ямайка", "Кения": какие есть варианты коалиции

Блок ХДС/ХСС - наиболее консервативная и наиболее успешная политическая сила в послевоенной Германии, дольше всех была у власти. Представители этой партии руководили страной 52 из 72 лет, прошедших со времени образования ФРГ в 1949 году. Оставшиеся 20 лет правительство возглавляли "социал-демократы" - традиционная левоцентристская партия, которая периодически входила в коалиционное правительство.

"Зеленые" - политическая сила, которая акцентирует внимание на экологических проблемах. Входила в коалиционные правительства на уровне отдельных земель, и один раз на федеральном.

"Свободные демократы" - маленькая, но влиятельная партия, защищающая интересы бизнеса. Менее консервативна в плане социальных выплат, чем ХДС/ХСС. Семь раз входила в коалиционные правительства.

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"Альтернатива для Германии" - популистская крайне правая партия, против иммигрантов и скептическая по ЕС.

"Левые" - альянс крайних левых сил, который откололся от "социал-демократов", а также представители бывших восточногерманских коммунистов.

Будущая коалиции будет состоять минимум из трех партий, потому что "СДП" и ХДС/ХСС отвергли ранее возможности коалиции между собой. Поэтому "золотые акции" в формировании нового правительства будут в двух меньших партий - "зеленых" и "свободных демократов", которые будут выбрать, в каком правительстве хотят работать - правоцентристском или левоцентристском. Впервые ФРГ столкнулась с перспективой коалиции из трех, а не двух партий.

Крайнюю правую "АдГ" ни одна другая политическая сила не хотела бы видеть коалиционным партнером. "Левые" могут присоединиться к коалиции левоцентристов.

Называют такие возможные коалиции:

"Светофор" - красные СДП, желтые "свободные демократы" и "зеленые".

"Ямайка" - по цветам островного государства. Черные ХДС/ХХС, желтые "свободные демократы" и "зеленые". Эти два варианта наиболее вероятны.

"Кения" - по цветам страны Африки. Черные ХДС/ХСС, красные СДП и "зеленые".

"Германия" - за флагом ФРГ. Черные ХДС/ХСС, красные СДП и желтые "свободные демократы".

"Красно-зеленые" - красная СДП, красные "левые" и "зеленые".

Комментируя первые экзит-полы, Лашет признал, что результат его разочаровал. Шольц не скрывал ликования, заявляя об огромном успехе партии. Однако ожидается нелегкое создания коалиции, так как основные силы будут вынуждены пойти на компромиссы и уступки мелкими конкурентами - "зеленым" и "свободным демократам".

Что претенденты на канцлера думают о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба накануне выборов заявил, что Киев вел переговоры с обеими главными претендентами на пост немецкого канцлера.

"Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я говорил с лидером социал-демократов Олафом Шольцом, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из сил, которые сейчас должны вести коалиционные переговоры, и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам. Имя канцлера важно, но нас больше интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые вижу, она будет благоприятной для развития украинского-германских отношений", - сказал Кулеба.

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Лашет и Шольц говорят, что не могут делать заявлений о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность затем выглядит иначе", - говорил Лашет с ХДС. Мол, сначала надо, чтобы в Украине действовали те же правовые нормы, что в Западной Европе. Также он отклонил возможность поставки немецкого оружия в Украину.

Социал-демократ Шольц подчеркнул, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы, а членство Украины в НАТО пока вообще не обсуждается.

И о запуске "Северного потока-2"

Лашет и Шольц заявляли о готовности прекратить транспортировку российского газа в Германию по газопроводу "Северный поток-2", если Москва нарушит обязательства перед Украиной. Об этом они сказали 26 июня в ходе дискуссии на немецком телеканале ARD.

"Было четко согласовано, что этот проект не должен быть за счет Украины. Если Путин не придерживаться этого правила и использует его против Украины, газопровод можно остановить в любое время. Ведь тогда основа для бизнеса отпадет. Все просто", - сказал Лашет.

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Шольц заявил, что Путин видит в этом проекте не только экономическую выгоду, но, по его словам, Берлин рассматривает газопровод "исключительно экономически".

"В случае нарушения транзита газа и безопасности Украины - будут последствия для возможной покупки нами газа через газопровод", - заявил Шольц.

"Зеленые" активно выступали против строительства газопровода. А сопредседатель партии Роберт Габек ездил в мае на прифронтовой Донбасс и заявил, что Украине следует предоставить оборонительное вооружение.

Какими будут отношения Берлина с Москвой

Политика нового канцлера по Украине и России, скорее всего, останется неизменной и наследственной, считает немецкий аналитик Андреас Умланд.

"В Берлин будет преемственность во внешней политике, - сказал он в эфире "Настоящего времени". - Христианские демократы, социал-демократы, либерал-демократы и зеленые не сильно отличаются во внешнеполитических вопросах. Только правые и левые популисты - "АПН", и "левые" - имеют крайние взгляды. А "зеленые" самые критичные к Путину и больше поддерживают Украину. Если в новом правительстве они смогут получить пост главы МИДа, то, может быть небольшое изменение. Но и тогда не думаю, что Германия откажется от "Северного потока-2".

Новый неопытный канцлер может попытаться наладить отношения с Путиным, который станет просчетом, так как лидер Кремля понимает только силу.

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"Претендовать на роль канцлера могут только Лашет и Шольц. Они занимают не слишком жесткую позицию в отношении Путина, - говорит Умланд. - Будут продолжать политику Меркель. Она пыталась в свое время тоже найти взаимопонимание с Путиным. Не получилось. Думаю, Лашету и Шольцу тоже не удастся. Но наверняка попытаются. Для Украины это будет нервный период".

Ранее Меркель попыталась наладить отношения с Москвой, когда ЕС мягко реагировал на агрессию россиян в Молдове и Грузии - даже санкций не было. Это, по сути, подготовило почву для наступления России на Украину.

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"Видимо, теперь Германия понимает, что идти на уступки Путину - это просто приглашать его к новым авантюрам, - продолжает Умланд. - В любом случае аннексия - такое кардинальное нарушение международного права, Россия перешла красную черту. Она не хочет возвращаться к старому статус-кво, поэтому решение в принципе не существует".

Что будет с "нормандскими переговорами"

Берлин продолжит поддерживать санкции ЕС против России. А "потепление" в отношениях с Москвой будет возможно разве что, если станет частью коалиционного соглашения будущего немецкого правительства, рассказал Gazeta.ua дипломат, представитель Украины в "Трехсторонний контактной группе" Минского процесса в 2015-2019 годах Роман Бессмертный.

"Санкции против России - это механизм, который инициировали ведущие страны Запада через агрессию России против Украины. Пока Москва не изменит внешнюю политику, будут действовать, - говорит Бессмертный. - Речь идет не о политике, которая зависит от взглядов премьеров, а о ключевых международных институтах, которые должны разрабатывать международные правила поведения, контролировать их соблюдение и действовать в случае нарушения. Речь не идет об отношениях Берлина и Киева, или Берлина и Москвы, а о нарушении Кремлем международного права".

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В международных отношениях, несмотря на смены правительств, действуют по принципу наследственности, отметил он: "Германия останется в "нормандском формате"(переговоров по Донбассу с участием Германии, Украины, Франции и России. - Gazeta.ua). Возможно, при новом канцлера изменятся нюансы участия или она станет более или менее активной. У французов президентом был Франсуа Олланд, сейчас Эммануэль Макрон, и переговоры от этого мало изменились. Так же будет с изменением немецкого канцлера. "Нормандия" - это часть европейской политики безопасности и один из механизмов сохранения мира в Европе".

"Северный поток-2", санкции ЕС против России - темы не только международной политики во время этих выборов, но и внутренней немецкой, отмечает дипломат: "Москва использует экономику, большой рынок для немецких товаров, трубопровод, по которому будет продавать газ для немецкой промышленности, навязывая внутренний дискурс в немецкой политике. Из-за него Кремль влияет на внутреннюю политику Берлина".

В блоге Павла Климкина на Gazeta.ua читайте, как во время Нормандского саммита в Берлине в конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку Radeberger, что варится неподалеку Дрезден, где он служил в советское время в резидентуре КГБ. Меркель может тролить Путина. Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным, считает бывший министр иностранных дел Украины.