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пятница, 06 августа 2021 15:48

Британские истребители перехватили российский самолет над Черным морем

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Британские истребители перехватили российский самолет над Черным морем
Российский самолет пытался попасть в воздушное пространство Румынии. Фото: Royal Air Force

В Румынии британские истребители Typhoon перехватили российский самолет в воздушном пространстве НАТО над Черным морем.

Радары НАТО зафиксировали, что самолет направлялся в воздушное пространство Румынии, говорится на сайте британских ВВС.

"Когда российский самолет вошел в район полетной информации Румынии, мы были вынуждены провести в этом районе боевое воздушное патрулирование. Когда он вошел в воздушное пространство Румынии, нам было приказано визуально определить путь. Когда мы приблизились к нему в этом районе, российский самолет развернулся, ушел от нас и оставил воздушное пространство", - рассказал британский пилот.

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Британская авиация базируется в Румынии в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Ее усилили после оккупации Россией Крыма в 2014 году.

Два российских истребителя Су-35 опасно перехватили патрульно-разведывательный самолет P-8A Шестого флота ВМС США. Инцидент произошел 26 мая над международными водами в восточной части Средиземноморья.

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