Британские истребители перехватили российский самолет над Черным морем

В Румынии британские истребители Typhoon перехватили российский самолет в воздушном пространстве НАТО над Черным морем.
Радары НАТО зафиксировали, что самолет направлялся в воздушное пространство Румынии, говорится на сайте британских ВВС.
"Когда российский самолет вошел в район полетной информации Румынии, мы были вынуждены провести в этом районе боевое воздушное патрулирование. Когда он вошел в воздушное пространство Румынии, нам было приказано визуально определить путь. Когда мы приблизились к нему в этом районе, российский самолет развернулся, ушел от нас и оставил воздушное пространство", - рассказал британский пилот.
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Британская авиация базируется в Румынии в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Ее усилили после оккупации Россией Крыма в 2014 году.
Два российских истребителя Су-35 опасно перехватили патрульно-разведывательный самолет P-8A Шестого флота ВМС США. Инцидент произошел 26 мая над международными водами в восточной части Средиземноморья.
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