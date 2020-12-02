 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4275
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 189
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2034
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2700
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
5
7
3
5
8
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
&quot;Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные&quot; - украинка о жизни в Германии
"Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные" - украинка о жизни в Германии
Сотни травмированных и десятки задержанных: мирный протест во Франции перерос в потасовку
Сотни травмированных и десятки задержанных: мирный протест во Франции перерос в потасовку
&quot;Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату &quot; - украинка о жизни в Германии
"Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату " - украинка о жизни в Германии
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Видео
Все видео
Родственники жениха проверили девственность девушки на камеру. Шокирующее видео 18+
Родственники жениха проверили девственность девушки на камеру. Шокирующее видео 18+
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Интервью
1/5
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 162
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 414
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4275
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 162
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 13:09

Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5

  Комментировать

Керри Барнс проехалась Лондоном голышом на велосипеде.
Фото: Kerri Barnes
Керри Барнс проехалась Лондоном голышом на велосипеде.
Керри Барнс проехалась Лондоном голышом на велосипеде.
Керри Барнс проехалась Лондоном голышом на велосипеде.
Керри Барнс проехалась Лондоном голышом на велосипеде.

Жительница Лондона Керри Барнс покаталась по городу на велосипеде обнаженной, чтобы привлечь внимание к проблемам суицидов и собрать средства для фонда MIND.

Об этом сообщило издание LADBible.

Двоюродная сестра Барнс покончила с собой. Активистка узнала статистику самоубийств по всему миру и захотела как-то это изменить.

Сосед Керри в шутку предложил девушке прокатиться по городу голышом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бегали голышом и кричали: поезд Львов-Киев остановили из-за неадекватных девушек

Близкие Барнс назвали такой план действий сумасшедшим, но все равно поддержали его.

К акции женщина готовилась с помощью контрастного душа, но это не дало никакого результата.

"Черт возьми, было холодно", - прокомментировала Барнс.

С помощью марафона голышом она собрала более $9 тыс.

В Германии 2 команды сыграли матч обнаженными. Так игроки протестовали против чрезмерной коммерциализации футбола.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Наркобарона застрелил снайпер

Наполеон сам положил императорскую корону себе на голову

Самое читаемое
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 24894
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 18415
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 12393
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 9333
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8946
Мир
Назвали условие, при котором иностранцы смогут посетить Олимпиаду в Токио
Назвали условие, при котором иностранцы смогут посетить Олимпиаду в Токио Просмотров: 18
Украинского заробитчанина раздавило металлическими конструкциями
Украинского заробитчанина раздавило металлическими конструкциями Просмотров: 162
ЕС планирует расширить санкции против режима Лукашенка
ЕС планирует расширить санкции против режима Лукашенка Просмотров: 36
Маркетинг Дмитриевич: россиянин дал сыну необычное имя
Маркетинг Дмитриевич: россиянин дал сыну необычное имя Просмотров: 387
За два месяца власти казнили больше заключенных, чем за прошлый год
За два месяца власти казнили больше заключенных, чем за прошлый год Просмотров: 171
Больше всего комментируют
9
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Гетманцев лоббирует монополизацию авторынка Украины - СМИ
Голосов: 238
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть