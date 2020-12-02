Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+

Фото: Kerri Barnes

Жительница Лондона Керри Барнс покаталась по городу на велосипеде обнаженной, чтобы привлечь внимание к проблемам суицидов и собрать средства для фонда MIND.

Об этом сообщило издание LADBible.

Двоюродная сестра Барнс покончила с собой. Активистка узнала статистику самоубийств по всему миру и захотела как-то это изменить.

Сосед Керри в шутку предложил девушке прокатиться по городу голышом.

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Близкие Барнс назвали такой план действий сумасшедшим, но все равно поддержали его.

К акции женщина готовилась с помощью контрастного душа, но это не дало никакого результата.

"Черт возьми, было холодно", - прокомментировала Барнс.

С помощью марафона голышом она собрала более $9 тыс.

В Германии 2 команды сыграли матч обнаженными. Так игроки протестовали против чрезмерной коммерциализации футбола.