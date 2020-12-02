Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+

Жительница Лондона Керри Барнс покаталась по городу на велосипеде обнаженной, чтобы привлечь внимание к проблемам суицидов и собрать средства для фонда MIND.
Об этом сообщило издание LADBible.
Двоюродная сестра Барнс покончила с собой. Активистка узнала статистику самоубийств по всему миру и захотела как-то это изменить.
Сосед Керри в шутку предложил девушке прокатиться по городу голышом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бегали голышом и кричали: поезд Львов-Киев остановили из-за неадекватных девушек
Близкие Барнс назвали такой план действий сумасшедшим, но все равно поддержали его.
К акции женщина готовилась с помощью контрастного душа, но это не дало никакого результата.
"Черт возьми, было холодно", - прокомментировала Барнс.
С помощью марафона голышом она собрала более $9 тыс.
В Германии 2 команды сыграли матч обнаженными. Так игроки протестовали против чрезмерной коммерциализации футбола.
Комментарии