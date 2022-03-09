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среда, 09 марта 2022 00:54

Британия сочтет преступлением полеты самолетов РФ над своей территорией

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Великобритания приравняла к уголовному преступлению вхождение любого российского самолета в ее воздушное пространство.

Правительство может задерживать эти суда, сообщил в твиттере глава британского Министерства транспорта Грант Шеппс.

"Мы подавим способность поклонников Путина продолжать жить нормально, пока погибают тысячи невинных людей",– написал Шеппс.

 

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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