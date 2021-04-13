Британцы жаловались на освещение смерти принца Филиппа. Новость мешала им смотреть телевизор

Британцев возмутило освещение смерти принца Филиппа. Новость мешала им смотреть телевизор. Фото: interfax

Британская телерадиовещательная корпорация BBC получила рекордное количество жалоб от зрителей из-за того, что много эфирного времени ушло на освещение смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, который умер 9 апреля.

Подробностями поделилось издание The Guardian.

В офис BBC поступило более 111 тыс. жалоб. Люди негодовали, что из-за постоянных трансляций о принце Филиппе, у них не было возможности смотреть что-то другое.

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В результате аудитория канала BBC в день смерти супруга королевы снизилась на 6%, а аудитория телеканала BBC Two – на 65%.

"Освещение этого события заняло весь вечерний эфир, за исключением всех других тем, включая тему пандемии. Определенное освещение было оправданным, но не настолько", – говорится в одном из комментариев, который есть в распоряжении The Guardian.

Сейчас ВВС отказывается комментировать жалобы, заявив, что официальное объявление по этому поводу будет сделано в четверг, 15 апреля.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.