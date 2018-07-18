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среда, 18 июля 2018 10:35

Британцы объяснили, почему "Новичок" был в бутылке из-под духов

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Британцы объяснили, почему &quot;Новичок&quot; был в бутылке из-под духов
Дон Стерджесс побрызгала на себя "Новичком" из бутылки для духов. Фото: Ske News

Операцией по отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии в британском Солсбери управляла женщина-офицер с российской разведки. Это объясняет, почему яд "Новичок" была в бутылке из-под духов, предполагают британские спецслужбы.

Женщина возглавляла группу из около шести человек, которые выполняли задачи Кремля, сообщает Daily Mail со ссылкой на информированный источник.

Такая мысль возникла у правоохранителей после рассказа брата Чарли Роули из города Емсбери. Чарли якобы нашел на улице Фалкон от духов. Вместе со своей подругой Дон Стерджесс распылили его содержание на себя. После того оказались в больнице 30 июня. Женщина умерла.

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Полиция сообщила, что обнаружила "Новичка" в небольшой бутылке в доме Роули. Слова брата пострадавшего и прессы официально не комментируют.

Впервые "Новичок" в Великобритании применили против бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии 4 марта этого года. Оба выжили. Яд может вызвать необратимые изменения в головном мозге, говорят врачи.

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