Brexit состоится на условиях Джонсона

Великобритания вернула контроль за ситуацией. Фото: Reuters

Великобритания выйдет из состава Евросоюза на условиях соглашения, достигнутого между премьер-министром Борисом Джонсоном и Брюсселем.

"Мы уходим по договору премьер-министра", - сказал источник Reuters в британском правительстве.

Заявили, что британский парламент вернул контроль над ситуацией.

22 октября парламент предварительно одобрил операцию премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.

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Но депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.

В таком случае Джонсон обещал отозвать законопроект и назначить досрочные выборы.

22 октября, британские парламентарии поддержали законопроект по выходу страны из ЕС. "За" проголосовало 329 депутатов, "против" - 299.