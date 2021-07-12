Брэнсон прокомментировал свой полет в космос

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Миллиардер, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон вскоре после завершения своего первого суборбитального полета на космолете Unity поделился рассказал о путешествии. Об этом в воскресенье, 11 июля, пишет Virgin.

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", - отметил он.

Он поблагодарил всех сотрудников компании, которые участвовали в реализации проекта, и тех, кто даже просто поддерживал Virgin Galactic. Отдельная благодарность прозвучала в адрес супруги, детей, внуков и всех друзей: "Я люблю вас".

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11 июля 70-летний британский миллиардер и владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон слетал в космос. Самолет VSS Unity поднялся на высоту около 86 км над поверхностью Земли.