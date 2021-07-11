Брэнсон успешно слетал в космос

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70-летний британский миллиардер и владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон слетал в космос.

Самолет VSS Unity поднялся на высоту около 86 км над поверхностью Земли. Такую высоту считают границей с космосом, передает УНІАН.

Корабль во время первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и приземлился на космодроме "Америка" в штате Нью-Мексико, США.

С Брэнсоном летели два пилота Дэйв Маккей и Майкл Масуччи и астронавты Сираша Бандла, Килин Беннет и Бетт Мозес.

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Время полета от взлета до посадки составило около 1 ч.

Брэнсон своим полетом стремится опередить в космосе самого богатого человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса. Тот планирует улететь 20 июля на корабле основанной им компании Blue Origin.