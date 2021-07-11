Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн

Полет в космос британского миллиардера Ричарда Брэнсона показывают онлайн.
Компания Virgin Galactic ведет трансляцию полета в YouTube.
Вылет перенесли на 17:30 по погодным условиям.
Корабль Unity 22 должен отделится от носителя на высоте 16 км и проведет в полете около 2 ч. Люди на борту несколько минут будут находиться в состоянии невесомости. Корабль должен подняться на высоту 80-90 км.
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Брэнсон будет пассажиром в хвостовой части ракетного самолета.
Брэнсон своим полетом стремится опередить в космосе самого богатого человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса. Тот планирует улететь 20 июля на корабле основанной им компании Blue Origin.
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