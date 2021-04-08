Голод из-за пандемии коронавируса добрался до Бразилии. Фото: zviazda

Бразилию накрыл массовый голод из-за пандемии коронавируса.

Подробности передает издание Segodnya.

У центров раздачи пищи выстраиваются огромные очереди из-за того, что население страны страдает от нехватки продуктов.

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Впервые за 17 лет более 100 млн бразильцев не могут полноценно питаться. Каждый 5-й Бразилии на грани голода. Только в одном штате Рио-де-Жанейро за год работу потеряли около 1 млн человек.

Бразильцы получают финансовую помощь от государства, однако ее тоже не хватает. Семья из 2 человек может получить только $45.