Бразилию накрыл массовый голод из-за пандемии коронавируса.
Подробности передает издание Segodnya.
У центров раздачи пищи выстраиваются огромные очереди из-за того, что население страны страдает от нехватки продуктов.
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Впервые за 17 лет более 100 млн бразильцев не могут полноценно питаться. Каждый 5-й Бразилии на грани голода. Только в одном штате Рио-де-Жанейро за год работу потеряли около 1 млн человек.
Бразильцы получают финансовую помощь от государства, однако ее тоже не хватает. Семья из 2 человек может получить только $45.
Люди, переболевшие коронавирусом, более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта.
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