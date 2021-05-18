Братья-близнецы умерли от коронавируса с разницей в несколько часов

Братья-близнецы умерли с разницей в несколько часов / Twitter IANS

Через день после празднования своего 24-летия в условиях карантина в апреле братья-близнецы Джофред и Ральфред Варгезе Грегори из индийского штата Уттар-Прадеш получили положительный результат теста на Covid-19. Через несколько недель братья, которые были неразлучны в течение жизни, умерли с разницей в несколько часов.

У близнецов поднялась температура на следующий день после дня рождения 23 апреля. Их симптомы начали ухудшаться 1 мая, когда обеих забрали в больницу. 13 мая умер Джофред, а за несколько часов Ральфред. Об этом пишет The Independent.

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Близнецы родились с разницей в 3 мин. Оба были выпускниками со степенью бакалавра по технологиям. Во время карантина работали из дома. Джофред в ИТ-компании Accenture, а Ральфред в Hyundai Mobis.

В Индии вторая волна коронавируса, которая унесла жизни 279 тыс. человек. Заболели более 25,2 млн человек. Крематории и кладбища страны сообщают о нехватке мест, а больницах не хватает кислородных баллонов.

Ранее в Индии зафиксировали в переболевших коронавирусом редкое заболевание мукормикоз, который еще называют "черный грибок". Мукормикоз - редкая инфекция, вызванная мукоровых плесенью. Она встречается в почве, растениях, компосте, гнилых фруктах и ​​овощах. У людей "черный грибок" поражает носовые пазухи, глаза, мозг и легкие. Мукормикоз особенно опасен для людей с пониженным иммунитетом, сахарным диабетом, раком или ВИЧ/СПИД. Общий уровень смертности от заболевания - 50%.