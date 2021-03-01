Брага - лучший европейский город для посещения

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 819
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 4842
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1170
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5 Просмотров: 1611
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2160
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1071
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2223
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1188
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1386
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 666
Фото
Все фото
5
8
29
8
5
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 279
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1467
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 648
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3582
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 738
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 648
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 13:06

Брага - лучший европейский город для посещения

  Комментировать
Брага - лучший европейский город для посещения
Брага / Twitter Best European Destination

Город Брага на севере Португалии признали "Лучшим европейским местом для посещения" в 2021 году.

Город набрал почти 110 тыс. голосов в онлайн-опросе, проведенном европейской организацией "Самые лучшее европейские направления". Организация из Брюсселя продвигает туризм в Европе, сотрудничает с 300 туристическими офисами и отделом туризма Еврокомиссии. Об этом пишет Euro Weekly News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Таиланде видела много разорванных билетов на самолет домой" - писательница

Ежегодный опрос проводится с 2010-го. Он позволяет онлайн-избирателям выбрать самые красивые города Европы для посещения.

В ходе опроса в этом году проголосовали более 600 тыс. туристов из 192 стран мира. Они выбирали, куда хотели бы поехать в отпуск в Европе, как только станет безопасно путешествовать. 72% голосов было от жителей Великобритании, Франции, США и Бразилии.

Мэр Браги Рикардо Рио сообщил, что голосование является венцом несомненной работы международного утверждения бренда города.

"Это результат, который наполняет нас гордостью и, безусловно, даст чрезвычайно положительное влияние для туризма. А также оживит местную, региональную и национальную экономики в последующие годы", - сказал Рио.

В 2019-м Брага, которую часто называют португальским Римом, заняла 2-е место в опросе. В этом году обошла такие города, как Рим - 31 тыс. голосов и 2-е место, хорватский Цавтат, что на 3-м, итальянскую Флоренцию, которая на 4-й позиции, и румынской Сибиу, который замыкает пятерку.

В 2020 году лучшим городом Европы выбрали французский город Кольмар.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Брага - лучший европейский город для посещения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

49 шахт начали забастовку

Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

Презентовали новое поколение iPad

Сына полковника похитили из имения

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 11457
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 7812
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 7407
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 5976
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 5715
Мир
Губернатора обвинили в сексуальных домогательствах
Губернатора обвинили в сексуальных домогательствах Просмотров: 306
Российский суд грубо отреагировал на требование ЕСПЧ освободить Навального
Российский суд грубо отреагировал на требование ЕСПЧ освободить Навального Просмотров: 324
Беларусь обходится Кремлю дороже, чем оккупированный Донбасс - МИД Литвы
Беларусь обходится Кремлю дороже, чем оккупированный Донбасс - МИД Литвы Просмотров: 234
Сиамские близнецы ждут пятый день рождения
Сиамские близнецы ждут пятый день рождения Просмотров: 576
Соседи 5 лет не замечали смерти мужчины
Соседи 5 лет не замечали смерти мужчины Просмотров: 963
Больше всего комментируют
5
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 984
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть