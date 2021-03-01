Брага - лучший европейский город для посещения

Брага / Twitter Best European Destination

Город Брага на севере Португалии признали "Лучшим европейским местом для посещения" в 2021 году.

Город набрал почти 110 тыс. голосов в онлайн-опросе, проведенном европейской организацией "Самые лучшее европейские направления". Организация из Брюсселя продвигает туризм в Европе, сотрудничает с 300 туристическими офисами и отделом туризма Еврокомиссии. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Ежегодный опрос проводится с 2010-го. Он позволяет онлайн-избирателям выбрать самые красивые города Европы для посещения.

В ходе опроса в этом году проголосовали более 600 тыс. туристов из 192 стран мира. Они выбирали, куда хотели бы поехать в отпуск в Европе, как только станет безопасно путешествовать. 72% голосов было от жителей Великобритании, Франции, США и Бразилии.

Мэр Браги Рикардо Рио сообщил, что голосование является венцом несомненной работы международного утверждения бренда города.

"Это результат, который наполняет нас гордостью и, безусловно, даст чрезвычайно положительное влияние для туризма. А также оживит местную, региональную и национальную экономики в последующие годы", - сказал Рио.

В 2019-м Брага, которую часто называют португальским Римом, заняла 2-е место в опросе. В этом году обошла такие города, как Рим - 31 тыс. голосов и 2-е место, хорватский Цавтат, что на 3-м, итальянскую Флоренцию, которая на 4-й позиции, и румынской Сибиу, который замыкает пятерку.

В 2020 году лучшим городом Европы выбрали французский город Кольмар.