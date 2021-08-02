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"Боюсь возвращаться домой" - белорусскую атлетку спрячут в Чехии

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&quot;Боюсь возвращаться домой&quot; - белорусскую атлетку спрячут в Чехии
Белорусскую атлетку Тимановську заберут в Чехию. Фото: REUTERS

Чехия фицийно предложила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановськой убежище и защиту, ведь накануне ее против воли пытались вывезти с Олимпиады в Токио.

"По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь", - заявил в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

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Ранее спортсменка заявила в Instagram, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 м без предупреждения, после того, как остальных товарищей по команде отстранили от забега. За критику тренеров ее сначала исключили из команды, а затем перед планируемым забегом на 200 м приказали собирать вещи и отвезли в аэропорт. Там женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановська рассказала, что боится возвращаться домой в Беларусь, поскольку ей может грозить тюремное заключение.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил изменения в законах по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Это позволяет военным подавлять массовые протесты против белорусского диктатора.

При введении чрезвычайного положения в Беларуси запретят доступ к интернету и сетевым изданиям.

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