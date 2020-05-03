Босния и Герцеговина не пустила военных медиков из РФ

Босния и Герцеговина не пустила военных из России. Фото: Euroways Ukraine

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу российских военных медиков.

Группа состояла из 24 медиков и 5 специализированных автомобилей. Россияне планировали провести дезинфекцию в городе Мостар, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство безопасности сообщило, что въезд в страну россиян должен быть одобрен коллективным решением Президиума, поскольку речь идет о воинском подразделении. Пограничная полиция не пропустила конвой из РФ в страну.

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В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 401 000 318 инфицированных, из них 239 614 пациентов умерли, а 181 000 705 - выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 279 000 999 человек.