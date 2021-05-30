Борис Джонсон тайно женился в третий раз: раскрыти подробности свадьбы

Пара объявили о помолвке в феврале прошлого года. Фото:Reuters

В Лондоне состоялась свадьба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Кэрри Саймондс.

Местные СМИ раскрыли подробности мероприятия. Известно, что влюбленные венчались в Вестминстерском соборе среди узкого круга родных и знакомых, сообщает Associated Press со ссылкой на британские издания.

Из-за пандемии Covid-19 в Великобритании на свадебных церемониях могут присутствовать не более 30 человек. Также отмечается, что подчиненные не знали о его планах.

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Для 56-летнего главы британского правительства этот брак стал третьим. Пара объявили о помолвке в феврале прошлого года. У них уже есть общий ребенок. Супруга премьера младше его на 23 года.

В прошлом месяце премьер Великобритании Джонсон решил не посещать похороны мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, чтобы дать возможность принять участие в церемонии как можно большему количеству членов королевской семьи.