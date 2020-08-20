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четверг, 20 августа 2020 07:50

Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России

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Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России
Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности Дональда Трампа, выдал скандальные мемуары "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Фото: Reuters

Дональд Трамп считал Украинуа "частью России".

Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в интервью австрийского телеканала PULS 24.

По его словам, порой ему приходилось объяснять главе США вопросы истории и геополитики.

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Так, на вопрос ведущего о том, как Трампу можно дать совет "не начиная каждый раз от Адама и Евы", если тот "не знает, что Хельсинки не относится к России", Болтон ответил:

"Я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. Так было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути была частью России".

В июне в продажу поступили мемуары Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". До того, как она вышла в свет, вызвала политический скандал в Вашингтоне.

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Дата
20
августа

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