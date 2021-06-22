Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения

Австралию призвали принять ускоренные меры по борьбе с глобальным потеплением. Фото: pixabay.com

ЮНЕСКО считает, что Большой Барьерный риф в Австралии следует внести в список объектов Всемирного наследия, находящихся в опасности.

Долгосрочные перспективы экосистем рифа ухудшились, сообщает BBC. При этом процесс их деградации оказался более быстрым и более масштабным, чем ожидалось.

По мнению ученых, причиной серьезного повреждения рифа стало повышение температуры моря из-за глобального потепления. За последние пять лет на рифе зафиксировали несколько случаев обесцвечивания. В отчете ЮНЕСКО отметили, что несмотря на усилия австралийского правительства не удалось достичь ключевых целей по улучшению качества воды.

Культурный орган ООН призывает Австралию принять ускоренные меры по борьбе с глобальным потеплением. Правительство страны заявило, что выступает против такой рекомендации, ведь ее приняли якобы на основе устаревших данных. Новый статус рифа может помочь устранить угрозы, но и повлияет на туризм и тысячи рабочих мест в Австралии. Решение планируют принять на сессии ЮНЕСКО 16-31 июля.

Если Большой Барьерный риф все же внесут в список, это станет первым случаем, когда природный объект Всемирного наследия оказался в перечне находящихся под угрозой, прежде всего из-за влияния изменений климата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грозит опустынивание: Украина переходит в зону погодных катаклизмов

Жара, охватившая запад США, бьет одновременно сотни температурных рекордов за последнюю тысячу лет и создает предпосылки для масштабных пожаров и исторической засухи. В Техасе и Калифорнии операторы электросетей просят жителей экономить энергию, чтобы избежать длительных отключений. Ученые пытаются изучить изменения климата, имеющие признаки масштабной засухи.