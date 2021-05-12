Большинство тяжелобольных после Covid-19 имеют поврежденный мозг

Пациент в реанимации с коронавируса / Getty Images

Восемь из десяти человек, которых госпитализировали с Covid-19, остаются с повреждением головного мозга. Симптомы варьируются от длительных головных болей и потери обоняния или вкуса до комы и инсультов.

Результаты основаны на промежуточном анализе "Глобального консорциума по исследованию неврологической дисфункции при Covid-19". Среди исследованных 3744 госпитализированных взрослых, 82% имели неврологические проблемы. Четверо из десяти сообщили о головных болях, и почти треть заявила, что потеряла обоняние или вкус. Об этом пишет Mirror.

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С клинически диагностированных синдромов, самый распространенный - энцефалопатия. Это дистрофия или гибель нервных клеток, проявляется в нарушениях функций головного мозга. Признаками являются снижение умственной работоспособности, памяти, особенно на недавние события, затруднения при изменении видов деятельности, сонливость днем ​​и бессонница ночью, повышенная общая утомляемость, головная боль, шум в ушах, общая слабость, изменчивость настроения, повышенная раздражительность. Возможно тоже снижение остроты зрения и слуха, нарушения координации, расстройства психики.

"Даже если пандемию полностью искоренят, все равно говорим о миллионах выживших, которым им нужна помощь. Важно выяснить, с какими симптомами и проблемами со здоровьем сталкиваются эти пациенты, и впереди еще много работы", - говорит ведущая автор исследования, профессор Шерри Чоу.

Установлено, что острая форма коронавируса поражает мозг, вызывая менингит и воспаление мозга - энцефалит. Теперь ученые исследуют долгосрочное влияние, чтобы увидеть, вызывает вирус стойкое повреждение мозга.

Полные последствия связанных с мозгом проблем, вызванных коронавируса, не будут полностью понятны течение десятилетий, пока будут стареть те, кто пережил острую форму болезни. Но исследователи говорят, что раскрытие исследований на мышах и данные о других респираторных вирусах вызывают беспокойство. Одно исследование показало, что даже люди с умеренным течением Covid-19 имеют более высокие риски страдать от инсультов и судом.