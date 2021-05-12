Большинство тяжелобольных после Covid-19 имеют поврежденный мозг

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 423
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 315
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 468
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 774
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 522
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 459
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 468
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1944
Чем закончится израильско-палестинский конфликт
Чем закончится израильско-палестинский конфликт
Просмотров: 225
Путин зовет боевиков у Госдуму
Путин зовет боевиков у Госдуму
Просмотров: 738
Фото
Все фото
5
6
10
4
4
В пещере нашли древние могилы неандертальцев
В пещере нашли древние могилы неандертальцев
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
Видео
Все видео
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Где едят лягушек величиной с младенца
Где едят лягушек величиной с младенца
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Интервью
1/5
Стартует фестиваль Американского кино: что посмотреть
Стартует фестиваль Американского кино: что посмотреть
Просмотров: 504
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1368
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 765
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1053
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 15:58

Большинство тяжелобольных после Covid-19 имеют поврежденный мозг

  Комментировать
Большинство тяжелобольных после Covid-19 имеют поврежденный мозг
Пациент в реанимации с коронавируса / Getty Images

Восемь из десяти человек, которых госпитализировали с Covid-19, остаются с повреждением головного мозга. Симптомы варьируются от длительных головных болей и потери обоняния или вкуса до комы и инсультов.

Результаты основаны на промежуточном анализе "Глобального консорциума по исследованию неврологической дисфункции при Covid-19". Среди исследованных 3744 госпитализированных взрослых, 82% имели неврологические проблемы. Четверо из десяти сообщили о головных болях, и почти треть заявила, что потеряла обоняние или вкус. Об этом пишет Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 160 млн человек: где больше всего

С клинически диагностированных синдромов, самый распространенный - энцефалопатия. Это дистрофия или гибель нервных клеток, проявляется в нарушениях функций головного мозга. Признаками являются снижение умственной работоспособности, памяти, особенно на недавние события, затруднения при изменении видов деятельности, сонливость днем ​​и бессонница ночью, повышенная общая утомляемость, головная боль, шум в ушах, общая слабость, изменчивость настроения, повышенная раздражительность. Возможно тоже снижение остроты зрения и слуха, нарушения координации, расстройства психики.

"Даже если пандемию полностью искоренят, все равно говорим о миллионах выживших, которым им нужна помощь. Важно выяснить, с какими симптомами и проблемами со здоровьем сталкиваются эти пациенты, и впереди еще много работы", - говорит ведущая автор исследования, профессор Шерри Чоу.

Установлено, что острая форма коронавируса поражает мозг, вызывая менингит и воспаление мозга - энцефалит. Теперь ученые исследуют долгосрочное влияние, чтобы увидеть, вызывает вирус стойкое повреждение мозга.

Полные последствия связанных с мозгом проблем, вызванных коронавируса, не будут полностью понятны течение десятилетий, пока будут стареть те, кто пережил острую форму болезни. Но исследователи говорят, что раскрытие исследований на мышах и данные о других респираторных вирусах вызывают беспокойство. Одно исследование показало, что даже люди с умеренным течением Covid-19 имеют более высокие риски страдать от инсультов и судом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Большинство тяжелобольных после Covid-19 имеют поврежденный мозг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 23094
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 10647
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7164
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 4950
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 3853
Мир
Россия против США: с Москвы выслали пресс-секретаря американского посольства
Россия против США: с Москвы выслали пресс-секретаря американского посольства Просмотров: 189
В пещере нашли древние могилы неандертальцев
В пещере нашли древние могилы неандертальцев
5
 Просмотров: 288
Депутаты Госдумы приехали на оккупированный Донбасс. Агитируют - МИД протестует
Депутаты Госдумы приехали на оккупированный Донбасс. Агитируют - МИД протестует Просмотров: 99
Некоторые штаты США ввели чрезвычайное положение: какая причина
Некоторые штаты США ввели чрезвычайное положение: какая причина Просмотров: 315
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 2025
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
4
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 67
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть