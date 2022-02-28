Большинство поляков верят, что Путин нападет и на них

Поляков опросили во второй день нападения России на Украину. Фото: Pixabay

74% поляков оценивают возможность нападения России на Польшу "высокой" или "средней".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Институт рыночных и социальных исследований IBRiS попросил поляков оценить вероятность предстоящего нападения на их страну по шкале от 10 до 10.

"0" означал бы, что это невозможно, а "10", что нападение на Польшу произойдет.

Более 25% респондентов отметили низкий риск вторжения. Однако "средний риск" указал каждый второй респондент. Это 51% опрошенных. 23% респондентов воспринимают этот риск как "высокий или очень высокий".

Больше всего в нападение верят опрошенные в возрасте от 18 до 29 лет.

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"Согласно данным опроса, люди с высшим образованием больше верят в высокий риск нападения России на Польшу (29%), чем декларирующие начальное образование (12%). Также есть разница в оценках между избирателями оппозиции (29% считают вероятность такого) риска (высокой) и правящей партии (13%)", - отмечается в исследовании.

Опросили поляков 25 февраля – на второй день войны России против Украины.

Польша пришлет специальный поезд для перевозки раненых из Украины в различные больницы Варшавы.