Большинство поддержало начало импичмента Дональда Трампа

В Сенате необходимо набрать две трети голосов для принятия решения об отставке Трампа. ФОТО: roskam.house.gov

Начало процесса импичмента президента США Дональда Трампа поддерживает большинство членов Палаты представителей - 218 законодателей.

Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте президента США необходимо не менее 218 голосов.

Издание New York Times опубликовало поименный список всех конгрессменов Палаты представителей, отметив их позицию по процедуре импичмента: за выступают 217 представителей Демократической партии и один независимый депутат.

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В Сенате необходимо набрать две трети голосов для принятия решения об отставке Трампа.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа.