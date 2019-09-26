Большинство поддержало начало импичмента Дональда Трампа

 
Ексклюзивы
1/5
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 585
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6210
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9135
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2304
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 531
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3168
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3600
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1512
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
6
22
28
5
3
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
Миллион подарков и зал репрессий: что показывают в музее Сталина
Миллион подарков и зал репрессий: что показывают в музее Сталина
На пляжах в галстуках, на свадьбах - в тележках: как жили финны в начале ХХ в.
На пляжах в галстуках, на свадьбах - в тележках: как жили финны в начале ХХ в.
Женщине ампутировали ногу, чтобы та смогла родить ребенка
Женщине ампутировали ногу, чтобы та смогла родить ребенка
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
Видео
Все видео
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Впервые сняли на видео редкого кальмара
Впервые сняли на видео редкого кальмара
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 108
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 270
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5715
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5409
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 1269
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
четверг, 26 сентября 2019 08:52

Большинство поддержало начало импичмента Дональда Трампа

  Комментировать
Большинство поддержало начало импичмента Дональда Трампа
В Сенате необходимо набрать две трети голосов для принятия решения об отставке Трампа. ФОТО: roskam.house.gov

Начало процесса импичмента президента США Дональда Трампа поддерживает большинство членов Палаты представителей - 218 законодателей.

Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте президента США необходимо не менее 218 голосов.

Издание New York Times опубликовало поименный список всех конгрессменов Палаты представителей, отметив их позицию по процедуре импичмента: за выступают 217 представителей Демократической партии и один независимый депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон об импичменте: Зеленский поставил точку

В Сенате необходимо набрать две трети голосов для принятия решения об отставке Трампа.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Большинство поддержало начало импичмента Дональда Трампа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Глава Польши ранее участвовал в грабеже поезда

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 59576
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 23015
Солдат погиб страшной смертью
Солдат погиб страшной смертью
4
 Просмотров: 16463
Летел 200 км/ч.: показали фото и видео смертельной аварии на мосту
Летел 200 км/ч.: показали фото и видео смертельной аварии на мосту
11
 Просмотров: 15912
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23
 Просмотров: 15239
Мир
В НАТО ответили на письмо Путина
В НАТО ответили на письмо Путина Просмотров: 2818
Шутили и строили планы: итоги встречи Зеленского с Трампом
Шутили и строили планы: итоги встречи Зеленского с Трампом Просмотров: 639
Действия Трампа являются трагедией и оскорблением для каждого американца - Байден
Действия Трампа являются трагедией и оскорблением для каждого американца - Байден Просмотров: 2844
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
6
 Просмотров: 1917
Назначили директора Международного валютного фонда
Назначили директора Международного валютного фонда Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" Верещук оправдывается за скандальное заявление о НАТО
4
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
3
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
Голосов: 427
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua