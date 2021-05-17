Больше всего в истории страны: Израиль сделал заявление о ракетных обстрелах

Армия Израиля будет продолжать защищать жителей страны. Фото: REUTERS

В течение последних семи дней Сектор Газа запустил в сторону Израиля рекордные 3,1 тыс. ракет.

Миллионы граждан живут под огнем. Об этом 16 мая сообщил в Twitter генштаб Цааля.

"ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили 3100 ракет из Газы за последние 7 дней. Это самая высокая ежедневная частота ракетного обстрела, с которой Израиль сталкивался за всю историю страны", - говорится в сообщении.

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В Армии обороны Израиля отметили, что "угроза реальная".

"Мы продолжим защищаться", - подытожили израильские военные.

Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа 15 мая. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Кроме штаба военной разведки, в многоэтажном доме "Аль-Джала" также находились офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.