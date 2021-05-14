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пятница, 14 мая 2021 18:41

Больше всего новых больных Кипре и в Литве, меньше всего - в Исландии

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Больше всего новых больных Кипре и в Литве, меньше всего - в Исландии
Инфографика "Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний" / ECDC

По показателю заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней среди стран ЕС и Европейской экономической зоны, на первом месте - Кипр. Далее Литва, Нидерланды, Швеция и Хорватия.

Такие данные "Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний" ECDC. Об этом пишет "Европейская правда".

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Кипр имеет самый высокий показатель и существенно опережает другие страны ЕС. Там показатель заболеваемости за последние 14 дней - 797,63 больных на 100 тыс. населения. Далее с показателем более 599,52 больных на 100 тыс. населения: Литва, Нидерланды - 565,33, Швеция - 558,43 и Хорватия - 535. Показатель, превышающий 400 случаев на 100 тыс. населения во Франции, Латвии и Словении.

Самая лучшая ситуация - в Исландии, где показатель составляет 24,72 больных на 100 тыс. населения. Меньше 100 он также в Португалии, Финляндии, на Мальте и в Румынии. В последний - 99,39 больных на 100 тыс. населения.

Среди европейских соседей Украины, самая лучшая ситуация - в Румынии. В Словакии показатель составляет 105,83 на 100 тыс. населения, в Польше - 191,68, в Венгрии - 214,26.

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Дата
14
мая

Умер Фрэнк Синатра

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

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