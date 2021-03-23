Больных коронавирусом бездомных поселили в роскошный отель

Бездомных с коронавирусом поселили в изолированный роскошный отель. Фото: Reuters

В чешской Праге бездомных поселят в роскошные отели в рамках борьбы с коронавирусом.

Такое решение приняла мэрия столицы, пишет DW.

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В гостиницах те, кто болен коронавирусом, могут дождаться выздоровления. Люди, которые контактировали с зараженными, могут пожить в изоляции.

По словам заместительницы директора городского центра социальных услуг Людмилы Томешовой, тем, кто разместился в отеле, предоставили трехразовое питание, полное медицинское обслуживание и другие удобства.

В Чехии зафиксировано более 1,4 млн заражений. Умерли 24 810 человек.

Израиль и Новая Зеландия дали временное разрешение на продажу назального спрея с оксидом азота NONS от биотехнологической фирмы SaNOtize. Он помогает предотвратить передачу Covid-19 через дыхательные пути.