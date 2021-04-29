Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

МИД Болгарии выслало российского дипломата. Фото: m.day

Министерство иностранных дел Болгарии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата.

Российских правоохранителей просят помочь в расследовании взрывов на складах с оружием, которые состоялись в период с 2011 по 2020 годы, пишет NOVA.

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Министр иностранных дел Екатерина Захариева заявила, что ведомство провело глубокую и серьезную беседу с послом России Элеонорой Митрофановой.

Во время разговора также уделили внимание некоторым публичным комментариям чиновников, которые болгарская сторона признала неуместными. Они касаются заявлений России о том, что болгарские службы якобы имеют владельцев. Там отметили, что работают только в национальных интересах.

В Министерстве иностранных дел Болгарии вызвали российского посла в Софии Элеонору Митрофанову для "серьезного разговора".