Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Болгарии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата.
Российских правоохранителей просят помочь в расследовании взрывов на складах с оружием, которые состоялись в период с 2011 по 2020 годы, пишет NOVA.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болгария подозревает Россию в причастности ко взрывам на складах с оружием
Министр иностранных дел Екатерина Захариева заявила, что ведомство провело глубокую и серьезную беседу с послом России Элеонорой Митрофановой.
Во время разговора также уделили внимание некоторым публичным комментариям чиновников, которые болгарская сторона признала неуместными. Они касаются заявлений России о том, что болгарские службы якобы имеют владельцев. Там отметили, что работают только в национальных интересах.
В Министерстве иностранных дел Болгарии вызвали российского посла в Софии Элеонору Митрофанову для "серьезного разговора".
Комментарии