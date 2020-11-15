Более полутысячи задержанных и раненая взрывом гранаты: как прошли протесты в Беларуси

Фото: tut.by

В белорусской столице Минске представители силовых структур продолжают массово задерживать демонстрантов.

Во время якобы взрыва свето-шумовой гранаты рядом со станцией метро была ранена женщина. Об этом сообщает белорусский ресурс TUT.BY.

"Сегодня у станции метро "Пушкинская" осколком свето-шумовой гранаты примерно в 13:00 ранили женщину. Ее посадили на бордюр одного из выходов метро, ​​очевидец сбегал в аптеку, купил бинт и антисептик. Женщине остановили кровь, перевязали ногу и дождались приезда скорой помощи, которая ее забрала. По словам женщины, граната взорвалась практически у нее под ногами", - говорится в сообщении.

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Так, силовики применяют спецсредства, что подтвердили и в МВД страны.

По состоянию на 17:07, в списках задержанных - уже 506 фамилий, сообщает правозащитный центр "Вясна". Большинство - в Минске.

В Минске и других белорусских городах в воскресенье, 15 ноября, прошли протестные акции в память Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания силовиками на протесте. За 3 часа до начала в центр Минска начали стягать спецтехнику и силовиков.