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понедельник, 28 декабря 2020 11:40

Более половины россиян не хотят делать прививки российской вакциной

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Более половины россиян не хотят делать прививки российской вакциной
Россияне не хотят вакцинироваться против коронавируса собственным препаратом. Фото:pexels

Более половины жителей России не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной Sputnik V.

Об этом пишет Meduza.

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Согласно опросу "Левада-центра", 58% россиян не хотят вакцинироваться российским препаратом. Еще 38% готовы пойти на это.

30% тех, кто готов сделать прививку, сообщили, что хотят дождаться окончания испытаний вакцины, 29% опасаются побочных эффектов.

В 12% респондентов есть противопоказания. Еще 12% респондентов заявили, что не видят смысла делать прививки от коронавируса, 10% в целом выступают против любых прививок. 6% выбрали другие варианты, а 1% затруднительно ответить.

В РФ начали вакцинировать граждан от Covid-19 вакциной собственной разработки Sputnik V. Бюджетники жалуются, что их заставляют делать прививки под страхом увольнения, тогда как добровольцы рассказывают о побочных эффектах.

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