Более двух десятков человек умерли после вакцинации от Covid-19

23 человека умерли от вакцинации. Фото: Reuters

В Норвегии после получения прививки от коронавирусной болезни вакциной компаний Pfizer / BioNTech умерли 23 человека.

Все умершие были пожилого возраста с ослабленным иммунитетом, сообщает Eur News.

Специалисты расследуют причины смерти пациентов. Уже рассмотрено 13 дел. Вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к "более серьезному течению имеющихся заболеваний у пожилых людей".

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Вакцинация против коронавируса вакциной Pfizer началась в Норвегии 27 декабря. Жители домов престарелых в Осло были привиты первыми. Еще ряд стран уже начали вакцинацию медицинским средством от Pfizer.