Более четверти миллиона человек умерли от Covid-19 и это еще не пик

Медики и их родственник несут покойника из машины скорой помощи в крематорий в Нью-Дели, 13 ноября 2020 года / REUTERS

Индия заявила в среду, что за последние сутки от коронавируса погибло рекордное количество людей - 4205. Общее количество умерших превысило четверть миллиона. Ведущий вирусолог страны говорит, что рано говорить о достижении пика.

По данным минздрава Индии, ежедневное количество новых случаев в стране выросло до 348,4 тыс., а общее превысило 23 млн. Эксперты говорят, что официальные цифры очень занижены и недооценивают реальный масштаб эпидемии, а фактические случаи смерти и заражения могут быть в пять-десять раз выше. Об этом пишет Reuters.

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"Еще рано говорить о достижении пика. Есть признаки, что количество новых случаев выходит на плато. Но это очень высокое плато - выходим на более 400 тысяч случаев в день", - говорит ведущий индийский вирусолог Шахид Джамиль.

На Индию с населением 1,366 млрд приходится одна из трех зарегистрированных смертей от коронавируса в мире. Заполнены большинство больниц, а также морги и крематории. В стране не хватает лекарств и медицинского кислорода.

Жестокая волна заболевания распространилась из городов на небольшие деревни. Разрушила хрупкую систему здравоохранения страны, плохо подготовленную к кризису такого масштаба. В сельских районах также не хватает дров для традиционных индуистских кремаций. Десятки тел выносятся на берега реки Ганг, протекающей через самые густонаселенные районы северных равнин. Люди топят тела в священной реке вместо кремации из-за нехватки дров.

Даже в столице Нью-Дели многих жертв бросают родственники после кремации, оставляя добровольцев смывать пепел, молиться над ними, а потом сбрасывать остатки в реку. Этот ритуал обычно проводит семья.

В отчете ВОЗ говорится, что индийский штамм коронавируса B.1.617, который очень быстро распространяется, обнаружили как минимум еще в 44 странах.