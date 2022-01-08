Более 75 самолетов круглосуточно перебрасывают российских военных в Казахстан

Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для транспортировки техники и десантников в Казахстан.

К операции ОДКБ привлекли более 75 самолетов. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает Интерфакс.

Российские "миротворцы" будут охранять стратегические объекты, а также "способствовать силам правопорядка Казахстана в стабилизации ситуации".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина

Кроме того, созданная минобороны РФ воздушная группа из более 70 самолетов Ил-76 и 5 самолетов Ан-124 круглосуточно опрокидывает российских военных в страну с аэродрома "Северный".

В Казахстан опрокидывают также новые российские БТР-МД "Ракушка".

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.

5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.

В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности.