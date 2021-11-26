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воскресенье, 28 ноября 2021 03:14

Более 50 собак спасли от бойни ради еды

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Более 50 собак спасли от бойни ради еды
53 собаки спасли из грузовика, когда их везли на бойню / HSI

Десятки собак спасли от превращения в мясо после того, как их обнаружили связанными в мешках в кузове грузовика.

Полиция и зоозащитники перехватили автомобиль торговца мясом в городе Сукохарджо на индонезийском острове Ява. Там было 54 собаки, скулящих и дрожащих от страха. Об этом пишет Daily Mail.

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Собаки - в основном краденые домашние животные. На некоторых все еще были ошейники. Их нашли связанными в мешках, а их морды туго связали веревками и кабельными стяжками. В грузовике животные провели около 10 часов.

Грузовик полиция остановила в среду, 24 ноября, когда он прибыл на незаконную бойню, где убивают до 30 собак в день. Водителя арестовали по подозрению в торговле собачьим мясом. Большинство собак были истощены и не достигли годовалого возраста. Одна собака умерла.

Полиция начала операцию против незаконного оборота собак на Яве, чтобы преследовать подозреваемых торговцев собачьим мясом, и делает рейды на незаконные бойни собак.

53 спасенным собакам зоозащитники оказали экстренную ветеринарную помощь. Собак поселят во временный приют, где о них будут заботиться. Маловероятно, что псы воссоединятся со своими семьями, потому что их тяжело найти. Но участники кампании обращаются к местным жителям и СМИ, чтобы помочь найти владельцев. Если они не смогут найти их, то собак отдадут новым в Индонезии, а некоторых отправят в приют в Канаде, откуда их тоже можно будет взять домой как питомцев.

В Индонезии нет общенационального запрета на торговлю собачьим мясом. Хотя правительство пообещало положить конец торговле, до сих пор с этим борются только региональные власти.

"Мы получаем много жалоб на деятельность незаконных торговцев собачьим мясом. Люди не хотят этой торговли или резни в своих общинах. Собаки - друзья, а не еда. Торговля ими незаконна и строго запрещена исламским правом. Некоторые считают потребление собачьего мяса местной культурной традицией, но культуры развиваются, и мы должны это тоже делать", - говорит глава местной полиции.

В Индонезии под открытым небом создали музей, полностью сделанный из пластика. Так экологи в городе Гресик хотят убедить посетителей пересмотреть свои привычки и отказаться от одноразовых пакетов и бутылок.

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