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вторник, 18 мая 2021 07:38

Более 200 палестинцев погибли в результате авиаударов. Треть - дети

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Более 200 палестинцев погибли в результате авиаударов. Треть - дети
По меньшей мере 212 палестинцев были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля. REUTERS

По меньшей мере 212 палестинцев были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля. Из них 61 ребенок и 36 женщин.

Более 1400 человек получили ранения. Об этом пишет AP со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы.

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Десять человек в Израиле, в том числе 5-летний мальчик и солдаты, были убиты в результате ракетного обстрела по гражданским районам в секторе Газа из гражданских районах в Израиле.

Между евреями и арабами внутри Израиля также вспыхнули столкновения, в результате чего десятки людей получили ранения.

10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.

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