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пятница, 12 февраля 2021 09:26

Более 2% населения планеты получило прививку от коронавируса

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Более 2% населения планеты получило прививку от коронавируса
Последнюю неделю делали 6 млн прививок в сутки. Фото: pexels.com

В мире 159,3 млн человек сделали прививку от коронавируса.

Это более 2% населения планеты, передает ТАСС.

За последние 7 дней в мире делали в среднем 6 млн прививок в сутки. Больше всего в США и Китае.

3 февраля количество количество вакцинированных людей впервые превысило число зараженных. Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 107,8 млн человек.

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Больше всего прививок сделали в США - 48 млн, в Китае - 40 млн, в Великобритании - 14,1 млн. Быстрыми темпами вакцинация идет в Индии - 7 млн, Израиле - 6,2 млн.

Самый высокий процент населения, получившего вакцину, в Израиле - 69,3%, ОАЭ - 49,8%, на Сейшельских островах - 49,7%.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что прививки от коронавируса планируют делать и тем, кто уже переболел Covid-19, но им предложат на полгода отсрочить вакцинацию. МЗ переутвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, как и кого вакцинировать против коронавируса.

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