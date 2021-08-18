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среда, 18 августа 2021 13:36

Более 150 украинцев требуют эвакуации из Афганистана: МИД разрабатывает планы

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Более 150 украинцев требуют эвакуации из Афганистана: МИД разрабатывает планы
МИД разрабатывает два плана эвакуации украинцев и иностранцев. Фото: REUTERS

В Украине работают над двумя планами эвакуации по 150 украинских граждан из Афганистана.

"Более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев проявили желание быть эвакуированными из Афганистана. МИД работает над созданием условий для их безопасной эвакуации. Разрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны, который улетел сегодня из Киева", - об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет УНИАН.

Кроме этого, украинские дипломаты решают еще три задачи.

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"Первое - безопасный коридор для доступа в аэропорт. Второе - безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка, потому что все мы видели какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются попасть на самолеты. Третье - получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана", - добавил Николенко.

Эвакуация начнется, как только решат эти вопросы.

Кроме этого, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба переговорил по телефону с одним из двенадцати украинцев, находящихся на бывшей военной базе близ Кабула.

"Граждане заверили, что немедленной угрозы их жизни и здоровью нет. Их состояние удовлетворительное. Они могут свободно передвигаться базой", - сообщил Николенко.

Во вторник, 17 августа, в столицу Афганистана вылетел самолет из Украины для эвакуации своих граждан, которые запросили помощь из-за захвата талибами Кабула.

Вечером 15 августа из Кабула эвакуировали около 640 афганцев за один полет. Рейс в Катар совершил военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III.

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