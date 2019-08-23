Более 150 пострадавших: молния-убийца покалечила людей

От молнии пострадали более 150 человек в польских Татрах. Фото: politeka

От молнии погибли 2 женщины и два 10-летних ребенка в польских Татрах.

Более 150 пострадали, пишет eurointegration.

Первую помощь получили 150 человек. Дополнительная помощь понадобилась 56 лицам.

Госпитализированы 34 человека в тяжелом состоянии. У них многочисленные переломы, ожоги и травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молния попала в купол церкви РПЦ в Украине

Несколько пострадавших прооперировали.

Свидетели рассказывают, что молнии были настолько мощными, что на месте их удара перебрасывались камни размером с кулак.

Синоптики не предупредили людей заблаговременно о масштабах надвигающейся грозы.

В штате Бихар в Индии от удара молнии погибли 9 человек. Из них 8 - дети.