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пятница, 23 августа 2019 12:18

Более 150 пострадавших: молния-убийца покалечила людей

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Более 150 пострадавших: молния-убийца покалечила людей
От молнии пострадали более 150 человек в польских Татрах. Фото: politeka

От молнии погибли 2 женщины и два 10-летних ребенка в польских Татрах.

Более 150 пострадали, пишет eurointegration.

Первую помощь получили 150 человек. Дополнительная помощь понадобилась 56 лицам.

Госпитализированы 34 человека в тяжелом состоянии. У них многочисленные переломы, ожоги и травмы.

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Несколько пострадавших прооперировали.

Свидетели рассказывают, что молнии были настолько мощными, что на месте их удара перебрасывались камни размером с кулак.

Синоптики не предупредили людей заблаговременно о масштабах надвигающейся грозы.

В штате Бихар в Индии от удара молнии погибли 9 человек. Из них 8 - дети.

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23
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