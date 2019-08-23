Более 150 пострадавших: молния-убийца покалечила людей

От молнии погибли 2 женщины и два 10-летних ребенка в польских Татрах.
Более 150 пострадали, пишет eurointegration.
Первую помощь получили 150 человек. Дополнительная помощь понадобилась 56 лицам.
Госпитализированы 34 человека в тяжелом состоянии. У них многочисленные переломы, ожоги и травмы.
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Несколько пострадавших прооперировали.
Свидетели рассказывают, что молнии были настолько мощными, что на месте их удара перебрасывались камни размером с кулак.
Синоптики не предупредили людей заблаговременно о масштабах надвигающейся грозы.
В штате Бихар в Индии от удара молнии погибли 9 человек. Из них 8 - дети.
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