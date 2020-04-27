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понедельник, 27 апреля 2020 17:56

Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России

2 Комментировать
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
108 496 украинцев получили российское гражданство в этом году. Фото: Reuters

В январе-марте 2019 года 108 496 украинцев получили российское гражданство.

8 834 вида на жительство в РФ также выдано гражданам Украины за январь-март текущего года, сообщает МВД РФ.

Кроме того, еще 5 656 украинцев в январе-марте получили разрешения на временное проживание. Проживает в настоящее время по таковым разрешениям в России 96 718 украинцев.

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В январе-марте текущего года 108 496 украинцев получили российское гражданство. Всего же на сегодня в России проживают по видам на жительство 143 766 украинцев.

Недавно президент России подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ. Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства. Помимо этого, граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении 5 лет.

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Комментарии

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Дата
27
апреля

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