Более 100 погибших, сгорели две АЗС и десятки домов: посреди улицы взорвался бензовоз

Взрыв бензовоза произошел в Сьерра-Леоне, многие погибли и пострадали. Фото: Скриншот

На западе Африки в государстве Сьерра-Леоне произошел взрыв бензовоза, столкнувшегося с другим грузовиком.

Инцидент произошел в жилом квартале Веллингтон. Погибли более 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.

"Я расстроена известием о взрыве. Погибли более 100 человек. Размер материального ущерба пока неизвестен", – написала она.

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После аварии многие подбежали к бензовозу, чтобы набрать бесплатного горючего. Именно в этот момент произошел взрыв.

"Множество людей получили ожоги и ранения. Пострадали десятки зданий. Сгорели две АЗС. Число жертв может исчисляться несколькими сотнями", - отметила мэр.

В порту Джебель-Али в Дубае, где находятся контейнерные и нефтяные суда, произошел мощный взрыв. Скорее всего, взорвалось на нефтяном судне.