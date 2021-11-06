Более 100 погибших, сгорели две АЗС и десятки домов: посреди улицы взорвался бензовоз

 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Просмотров: 1359
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 711
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 495
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3456
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1107
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 513
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10224
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7326
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3276
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
7
10
4
3
13
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести
От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести
Литва начинает строительство первой европейской стены с Беларусью
Литва начинает строительство первой европейской стены с Беларусью
Супруги в Новой Зеландии вырастили самый большой картофель в мире
Супруги в Новой Зеландии вырастили самый большой картофель в мире
Как выглядели древние храмы Египта 100 лет назад - подборка фото
Как выглядели древние храмы Египта 100 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет
Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 6966
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 639
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1008
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6804
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4131
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 216
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
суббота, 06 ноября 2021 10:42

Более 100 погибших, сгорели две АЗС и десятки домов: посреди улицы взорвался бензовоз

  Комментировать
Более 100 погибших, сгорели две АЗС и десятки домов: посреди улицы взорвался бензовоз
Взрыв бензовоза произошел в Сьерра-Леоне, многие погибли и пострадали. Фото: Скриншот

На западе Африки в государстве Сьерра-Леоне произошел взрыв бензовоза, столкнувшегося с другим грузовиком.

Инцидент произошел в жилом квартале Веллингтон. Погибли более 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.

"Я расстроена известием о взрыве. Погибли более 100 человек. Размер материального ущерба пока неизвестен", – написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео

После аварии многие подбежали к бензовозу, чтобы набрать бесплатного горючего. Именно в этот момент произошел взрыв.

"Множество людей получили ожоги и ранения. Пострадали десятки зданий. Сгорели две АЗС. Число жертв может исчисляться несколькими сотнями", - отметила мэр.

В порту Джебель-Али в Дубае, где находятся контейнерные и нефтяные суда, произошел мощный взрыв. Скорее всего, взорвалось на нефтяном судне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более 100 погибших, сгорели две АЗС и десятки домов: посреди улицы взорвался бензовоз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Оккупанты приказали создать полицию с украинцев

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 23760
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 20548
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 5 Просмотров: 10926
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление 1 Просмотров: 10586
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии Просмотров: 9514
Мир
В ущелье нашли останки пропавшего 40 лет назад альпиниста
В ущелье нашли останки пропавшего 40 лет назад альпиниста Просмотров: 765
США собирают глав МИД со всего мира - будут говорить о вакцинации
США собирают глав МИД со всего мира - будут говорить о вакцинации Просмотров: 270
Погибла обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса
Погибла обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса Просмотров: 450
Турецкий терапевт помогает женщинам снять стресс, позволяя бить себя
Турецкий терапевт помогает женщинам снять стресс, позволяя бить себя Просмотров: 162
Врач рассказал о болезни и состоянии президента Чехии Земана
Врач рассказал о болезни и состоянии президента Чехии Земана Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
4
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Лаврские попы напали на журналистов
3
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
2
Офис президента: у Авакова - синдром и мессианские замашки
Голосов: 1275
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть