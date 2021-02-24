Более 100 мертвых дельфинов выбросило на побережье Мозамбика

На побережье острова в Мозамбике нашли по меньшей мере 111 погибших довгорилих продельфинов.
Об этом сообщила пресс служба Национальной администрации заповедников страны, пишет Barrons.
Ранее специалисты нашли 25 погибших дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. 23 февраля обнаружили еще 86 мертвых млекопитающих на западном побережье архипелага.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На берег косы выбросились десятки дельфинов - животных пытаются спасти
"Количество дельфинов, найденных мертвыми, с воскресенья по вторник выросла до 111", - говорится в сообщении.
Специалисты пытаются установить причину смерти дельфинов. Следов ранений на телах млекопитающих не было обнаружено.
В Индии неизвестные жестоко убили дельфина редкой породы, который плавал в реке Ганг.
Комментарии