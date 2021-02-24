Более 100 мертвых дельфинов выбросило на побережье Мозамбика

Сотни мертвых дельфинов нашли на побережье. Фото: slon

На побережье острова в Мозамбике нашли по меньшей мере 111 погибших довгорилих продельфинов.

Об этом сообщила пресс служба Национальной администрации заповедников страны, пишет Barrons.

Ранее специалисты нашли 25 погибших дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. 23 февраля обнаружили еще 86 мертвых млекопитающих на западном побережье архипелага.

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"Количество дельфинов, найденных мертвыми, с воскресенья по вторник выросла до 111", - говорится в сообщении.

Специалисты пытаются установить причину смерти дельфинов. Следов ранений на телах млекопитающих не было обнаружено.

В Индии неизвестные жестоко убили дельфина редкой породы, который плавал в реке Ганг.