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понедельник, 07 сентября 2020 03:28

Более 100 белорусских оппозиционеров попросили политического убежища в Польше

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Более 100 белорусских оппозиционеров попросили политического убежища в Польше
Председатель Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик и представитель президиума оппозиционной белорусского Координационного совета Вольга Кавалькова на совместной пресс- конференции, 5 сентября 2020 года. Фото: PAP / Radek Pietruszka

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что уже более 100 белорусских оппозиционеров попросили политического убежища в Польше.

По его словам, правительство готово помогать всем, кого вышлют из Беларуси за оппозиционную деятельность, сообщает "Польское радио". Дворчик отметил, что Польша хочет, чтобы Беларусь была свободной, суверенной и независимой, чтобы каждый мог свободно выражать свои убеждения.

"Пока белорусы не смогут свободно, без ограничений говорить о своих взглядах, убеждениях, каждый человек, пострадавший от политических репрессий в Беларуси, может рассчитывать на помощь и защиту польского государства. Таких лиц, которые обратились после выборов, уже более 100 Они хотят остаться на территории Республики Польша, так как опасаются за свое здоровье, за свою жизнь", - заявил чиновник.

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По информации издания, 9 сентября состоится встреча премьер-министра Матеуша Моравецького с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как известно, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская попросила помощи на заседании Совета Безопасности ООН. Также она еще раз призвала к освобождению всех политических заключенных, в том числе своего мужа Сергея Тихановского и оппозиционера Сергея Статкевича, а также всех задержанных на протестах.

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