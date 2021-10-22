Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемках фильма

Голливудский киноактер 63-летний Алек Болдуин до сих пор в шоке после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина".
Об этом он сообщил в Twitter, впервые публично комментируя событие.
"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического события, унесшего жизнь Галины Гатчинс - жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги", - написал он.
Актер подчеркнул, что полностью сотрудничает с полицией и помогает им в расследовании этого инцидента.
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Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Трагедия произошла 22 октября.
Погибшей оказалась Галина Гатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".
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