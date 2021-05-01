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суббота, 01 мая 2021 21:14

Бойовики розстріляли 15 пасажирів автобуса

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Бойовики розстріляли 15 пасажирів автобуса
В Эфиопии боевики убили 15 пассажиров автобуса. Фото: Reuters

В Эфиопии боевики так называемой "Армии освобождения Оромо" расстреляли 15 пассажиров автобуса.

Инцидент произошел в штате Оромия. Об этом сообщает местное издание Синьхуа.

"В районе Хоро-гудрон Воллега боевики остановили вечером 30 апреля автобус, следовавший из штата Амхара, и убили 15 пассажиров", - заявил глава отдела региональной полиции Берхану Ебейс.

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Как отмечается, "Армия освобождения Оромо" является военным крылом "Фронта освобождения Оромо", которое часто действует самостоятельно. Целью лидеры группировки объявили достижения независимости штатом Оромия, в котором проживают 35 млн человек.

Более 100 человек погибли в Эфиопии, в регионе Бенишангуль-Гумуз, во время резни на этнической почве. Нападение произошло на следующий день после того, как премьер страны Абый Ахмед посетил регион и заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в тамошних недавних этнических нападениях.

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