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суббота, 20 февраля 2021 06:30

Богатые страны заказали на миллиард доз вакцин больше, чем требуется

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Богатые страны заказали на миллиард доз вакцин больше, чем требуется
Богатые страны заказали много вакцин. Фото: Reuters

Богатые страны собираются получить на миллиард больше доз вакцины от Covid-19, чем им нужно.

Были рассмотрены контракты с пятью производителями вакцин против Covid-19 - Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax, информирует Reuters, цитируя отчет Глобального движения за искоренение бедности и излечимых заболеваний ONE Campaign.

Поэтому вследствие неравномерного распределения вакцин миллиардам людей будет отказано в необходимом защите от коронавируса - что, вероятно, приведет к продолжению пандемии.

На сегодня США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже законтрактовали более 3 миллиардов доз.

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Ранее Великобритания заявила, что поделится лишними дозами вакцины от коронавируса с бедными странами.

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