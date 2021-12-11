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воскресенье, 12 декабря 2021 00:36

Blue Origin третий раз отправила туристов в космос

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Blue Origin третий раз отправила туристов в космос
Полет длился около 11 минут. Фото: Twitter

Сегодня космическая компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила в космос шестерых туристов. Это уже третий туристический полет, который организовала компания Blue Origin.

Об этом сообщается на странице компании в Twitter. Запуск корабля New Shepard состоялся в 17:00 по киевскому времени. Полет длился примерно 11 минут.

В состав экипажа вошли: инженер и инвестор Эван Дик, бизнесмен Лейн Бесс и его сын Кэмерон, гендиректор Voyager space Дилан Тейлор. Эти четверо пассажиров заплатили Blue Origin за возможность полететь в космос. Сколько именно ㅡ неизвестно.

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Также на борту космического корабля были "почетные гости": телеведущий шоу "Доброе утро, Америка" Майкл Страхан и Лора Шепард Черчли — старшая дочь первого астронавта из США, который выполнил суборбитальный космический полет, Алана Шепарда.

В штате Нью-Джерси во время падения небольшого самолета погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис.

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